Polynésie la 1ère (MLSF), Lionel Tehaamoana •

Le tribunal forain était à Ua Pou aux Marquises. Initialement prévu en février, le déplacement a été retardé à cause de la covid et a finalement eu lieu la semaine dernière. L’audience foraine est une opportunité pour les habitants de Ua Pou, qui ne sont pas plus obligés de se rendre à Nuku Hiva. C'est sur cette autre île des Marquises que se trouve le siège de la section détachée du tribunal de première instance de Papeete.

Une cinquantaine de personnes ont ainsi été convoquées devant le tribunal à Hakahau. Cette audience foraine aura vu des affaires relevant du pénal notamment la correctionnelle avec la répression des délits, le tribunal de police avec des infractions mais aussi le tribunal pour enfants. Aux Marquises, chaque île a le droit normalement à deux audiences foraines par an, la première a donc eu lieu au mois d'avril et la seconde aura lieu au second semestre de cette année. Une vingtaine d'affaires ont été instruites et jugées pour la seule journée.

Raissa Bruneau demande davantage de confort. Cette habitante de Hakahau estime que des traducteurs bilingues devraient intervenir lors des audiences pour que les termes utilisés par les juges soient bien compris de tous.