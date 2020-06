Météo, cet air qui nous vient du froid

Tout le monde l’aura constaté le froid est de retour. Il est même brutalement tombé sur la Polynésie. La coupable : une dépression qui fait remonter de l’air polaire. La chaleur devrait revenir dans quelques jours.





DC CT •

C’est l’hiver avant l’heure

L’air qui nous vient du froid

Il y a un système dépressionnaire qui descend vers le sud …elle fait remonter vers le nord de l’air des zones polaires qui est beaucoup plus frais – Sébastien Hugony, responsable communication à Météo France.

©polynesie

Les nuits sont fraîches depuis deux jours sur la Société et les Australes. Les couettes et les couvertures sont mêmes sorties des placards depuis quelques jours pour ceux qui habitent dans les hauteurs.Les températures pouvaient atteindre les(Mahina) ou. Un « froid » qui ressemble plutôt à une fraicheur.Selon les services de Météo France, cette période fraiche est due au système dépressionnaire qui a amené les pluies de ces derniers jours.Le weekend devrait être frais lui aussi. On attend des températures autour desur l’archipel de la société. Aux alentours deLes températures devraient remonter à partir de mardi prochain.Retrouvez l'interview de, responsable communication à Météo France interrogé par Corinne Tehetia et Hiro Terorotua :