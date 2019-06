Météo - Forte houle aux Tuamotu-Gambier

BULLETIN METEO COURTE ECHEANCE



VIGILANCE METEOROLOGIQUE EN COURS : JAUNE pour les FORTES HOULES sur les zones : Tuamotu Sud, Gambier Cette forte houle provoquera une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés et de forts courants aux abords des passes.



MÉTÉO ILES SOUS LE VENT



Passages nuageux assez fréquents mercredi, ponctués de quelques gouttes. Ces nuages s'évacuent dans la nuit et laissent place à une journée de jeudi bien ensoleillée.

Vent modéré d'Est-Sud-Est mercredi, se renforçant temporairement à l'Est jeudi. Pointes à 50/60 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Ouest autour de 2 mètres 50 mercredi puis 2 mètres jeudi. Elle est croisée à une houle courte d'Est-Sud-Est d'1 mètre 50 environ.



MÉTÉO TAHITI ET MOOREA



De mercredi à jeudi, un ciel bien dégagé prédomine des côtes Ouest de Tahiti à Moorea. Sur les côtes Est, Sud et la Presqu'île, le ciel oscille entre éclaircies et périodes plus chargées, avec parfois un ou deux courtes ondées. Températures extrêmes prévues : 23 et 30 degrés Celsius.

Vent modéré d'Est-Sud-Est mercredi, se renforçant temporairement à l'Est jeudi. Pointes à 50/60 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Ouest autour de 2 mètres 50 mercredi puis 2 mètres jeudi. Elle est croisée à une houle courte d'Est-Sud-Est d'1 mètre 50 environ.



MÉTÉO MARQUISES



Un temps bien ensoleillé persiste ces deux prochains jours. Petit bémol toutefois du côté de Fatu-Hiva où quelques nuages bas circulent jusqu'à jeudi.

Vent de secteur Est modéré. Pointes à 50/60 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle courte de secteur Est d'1 mètre à 1 mètre 50 croisée à une houle longue de Sud-Sud-Ouest d'1 mètre voire 1 mètre 50.



MÉTÉO TUAMOTU ET GAMBIER



Ciel chargé mercredi et jeudi du Sud-Est Tuamotu aux Gambier. Sur le reste des Tuamotu, ciel peu nuageux au Nord à passagèrement nuageux sur les atolls du Centre.

Vent modéré d'Est-Sud-Est avec des pointes à 50/60 kilomètres/heure aux Tuamotu. Aux Gambier, vent modéré de secteur Sud-Est. Le vent se renforcent jeudi du Centre au Sud Tuamotu et Gambier.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Ouest autour de 3 mètres sur le quart Sud-Est, et atteignant 2 mètres à 2 mètres 50 ailleurs. Elle s'amortit progressivement jeudi. Elle est croisée à une houle courte d'Est-Sud-Est d'1 mètre 50 à 2 mètres.



MÉTÉO AUSTRALES



Mercredi et jeudi, éclaircies et périodes nuageuses se succédent, le tout dans un temps sec. Ces nuages bas sont parfois surplombés d'un fin voile d'altitude sur Rapa.

Vent modéré d'Est-Sud-Est mercredi, se renforçant jeudi en venant à l'Est. Pointes à 60 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Ouest atteignant 3 mètres mercredi, puis 2 mètres à 2 mètres 50 jeudi.



COMPLEMENT POUR LA PECHE ET LA NAVIGATION DE PLAISANCE DANS LE TRIANGLE TAHITI MAUPITI MANIHI



Il n'y pas d'avis de vent fort en cours ni prévu. Vent d'Est-Sud-Est 14/18 noeuds avec des pointes à 30 noeuds. Mer agitée. Houle longue de Sud-Ouest autour de 2 mètres 50 mercredi puis 2 mètres jeudi. Elle est croisée à une houle courte d'Est-Sud-Est d'1 mètre 50 environ.



VOICI L'OBSERVATION DE TAHITI-FAA'A CETTE NUIT À 02H00 LOCALES



Ciel peu nuageux à nuageux, Bonne visibilité, Vent Moyen faible d'Est-Sud-Est, température : 24.9 degrés Celsius. Taux d'hygrométrie : 85%, pression : 1015.3 hectoPascals.