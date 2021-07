10 jeunes sapeurs pompiers décrochent leur brevet à Moorea

Vendredi dernier se sont déroulées à Moorea les épreuves de l’examen final du brevet de jeune sapeur pompier (JSP) à l’issue de 4 années de formation. Les écoles des JSP forment des jeunes de 11 à 16 ans aux gestes qui sauvent et au métier de sapeur pompier.

ET avec communiqué HC •

10 jeunes sapeurs pompiers viennent de décrocher leur brevet. L'examen final s'est déroulé vendredi dernier à Moorea, après 4 années de formation.

"Cette formation, dispensée sur le temps périscolaire, prépare ces jeunes à exercer l’activité de sapeur-pompier volontaire ou professionel et leur donne une équivalence sur le volume de formation intiale, soit 30 jours sur les 35 nécessaires. A l’issue, elle leur octroie un diplôme national en complément de leurs études .

La réussite de ce dispositif repose sur le soutien apporté par les communes à ces écoles qui, adossées au corps de sapeurs pompiers locaux, fonctionnent sous statut associatif. Ces formations peuvent également intégrer les dispositifs de soutien de la politique de la ville. Actuellement 4 écoles (Punaauia, Moorea, Arue et Mahina) encadrent chaque année près d’une centaine de jeunes.

L’examen est constitué

- de 2 tests écrits basés sur le risque incendie et sur les risques divers,

- de 4 épreuves sportives : 50 mètres natation, test de rapidité, test de traction ou de corde et parcours sportif,

- de 4 épreuves métiers : ateliers échelles, matériel inondation et électrique, sauvetage en hauteur ou excavation et manoeuvres incendie

©Haut-commissariat

Le jury est composé de deux officiers sapeurs-pompiers professionnels dont un représentant de la direction de la protection civile du haut-commissariat qui garantit avec le centre de gestion et de formation le suivi et le bon déroulement des épreuves.

Les valeurs enseignées de solidarité de dépassement de soi et de partage fournissent un cadre d’épanouissement individuel et collectif.

À l’issue de ces épreuves, sur les 16 candidats qui se sont présentés, 10 ont réussi et 6 auront l’opportunité de repasser les seules épreuves échouées.

Grâce à l’implication de la commune de Moorea, l’organisation de cette journée a permis à chaque candidat de passer cet examen dans les meilleures conditions. "