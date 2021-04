Transmission des savoir-faire traditionnels à l’école du dimanche à Moorea

Webmaster •

L’école du dimanche à Moorea ne transmet pas uniquement des préceptes religieux et de bien vivre ensemble. C'est là que se transmet aussi la culture polynésienne et les savoir-faire ancestraux et le sentiment d’appartenir à une même terre et à une culture commune. Ainsi, les enfants et les adolescents participent à différents ateliers. Le but de ces travaux consiste par exemple à transmettre la connaissance des plantes et des recettes de médecine traditionnelle et à prendre soin de sa santé pour ne pas avoir à dépendre des produits industriels.