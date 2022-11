Niu Pay lauréat des Trophées du Numérique 2022

Le concours a récompensé quatre lauréats.

Communiqué Présidence •

Les Trophées du Numérique ont pour objectif d’encourager les initiatives privées dans la création, le développement et la mise sur le marché de projets numériques réalisés en Polynésie française, afin de développer de nouveaux produits et/ou services sur des thématiques qui intéressent notre société.

Voici les quatre lauréats du concours :

1er prix (3 millions Fcfp) - NIU PAY - SAS EGPF Polynésie, Fabrice Luciano

NiuPay propose une solution de compte à vue en ligne à consulter et gérer en temps réel, sur son smartphone, via une application simple, intuitive et sécurisée. L'objectif de Niu Pay : l'inclusion bancaire.

2nd prix (2 millions Fcfp) – EAPPTTITUDE - SARL Exotic Garden, Maiti Rossoni

L'objectif du projet est d'offrir gratuitement, un nouvel outil permettant aux plus démunis de se motiver à faire du sport, sans avoir besoin de salles, de coach ou d'équipements.

3ème prix (1 million Fcfp) - HELLO SCCOT - SARL Hello Scoot, Arthur Ceccaldi

Hello Scoot' est un service de scooters électriques partagés rechargés par énergie solaire. Les utilisateurs peuvent louer un scooter via une application mobile après une inscription rapide avec un justificatif de capacité de conduite et une carte bancaire. L'objectif est d'étendre les locations aux vélos et voitures électriques.

Prix spécial (2 millions Fcfp) - SANDAL’IA - SAS Maison Mata'i, Samir Touati

Cette année pour la première fois, les "Trophées" du Numérique sont des trophées... numériques. En effet, des trophées digitaux (NFT) ont été réalisés pour l'occasion.