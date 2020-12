Noël des solidarités de la DFSE : une distribution au lieu d'un grand rassemblement

La direction des solidarités, de la famille et de l'Égalité procède cette année à des distributions de paniers contenant nourriture et jouets, au lieu du traditionnel rassemblement aux jardins de Paofai. Ce matin la ministre des affaires sociales, Isabelle Sachet était à Faa'a

DC avec communiqué •

La ministre de la Famille, des affaires sociales, de la condition féminine, en charge de la lutte contre l’exclusion, Isabelle Sachet, s’est rendue, vendredi matin, dans le cadre de la quatrième édition du Noël des solidarités organisée par la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE), à la circonscription de la DSFE de Faa’a.

Cette première visite devait être suivie d’une visite à la circonscription de la DSFE de Papeete, puis à celle de Mahina. Afin que les familles polynésiennes qui n’ont pas la possibilité d’offrir à leurs enfants, la fête de Noël telle qu’elles le souhaiteraient, la Direction des Solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE), organise en effet, depuis 2017, le « Noel des solidarités ». Il s’agit d’un événement dédié au soutien des familles les plus démunies, destiné notamment aux enfants et adolescents bénéficiant d’un accompagnement social.

Lors des éditions précédentes, un grand rassemblement avait été organisé dans les Jardins de Paofai, à Papeete. Cette année, compte-tenu des mesures sanitaires en vigueur, l’action se concrétise au niveau de chaque circonscription de la DSFE, d’où les visites organisées ce vendredi matin avec la ministre.

Pour cette quatrième édition, une chanson inédite a également été composée spécialement, avec la mise en lumière de thèmes comme la solidarité ou encore l’espoir d’un avenir plus prometteur, et ce, grâce à la participation de 10 chanteurs locaux coordonnés par l’artiste Teiva LC. Cette chanson sert de vecteur de communication de valeurs positives, et va permettre de créer une chaîne de solidarité en « connectant » toutes les circonscriptions de la DSFE les unes aux autres sur l’ensemble de la Polynésie.

Dans ce cadre, une distribution de 620 paniers de Noël à destination de familles suivies par les circonscriptions d’action sociale de la DSFE est donc prévue, et ce, sur l’ensemble de la Polynésie française. Pour ce faire, une identification a été réalisée en amont, selon plusieurs critères afin de leur remettre un panier de Noël garni permettant la confection d’un vrai repas festif, ainsi que des jouets et jeux à réaliser en famille.