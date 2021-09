Nouvelles pièces : la règle de l'arrondi n'est pas comprise par tous

Les nouvelles pièces de monnaie vont être mises en circulation à partir de mercredi 1er septembre. Une fois que les pièces de 1 cfp et 2 cfp seront retirées, il faudra appliquer la règle de l'arrondi.

DC •

« Il n'y aura pas d’augmentation du prix du pain demain, [mercredi 1er septembre] ». Ce sont les mots du Président du syndicat des boulangers Hubert Liou Fong. La mise en circulation de la nouvelle monnaie n’aura pas d’impact sur le coût du pain pour l’instant.

La règle de l'arrondi, quant à elle, est déjà applicable depuis le début de l'année. Les sommes qui se terminent par ...1, ...2, ...6 et ...7 seront arrondies au multiple de 5 (0 ou 5) inférieur. C'est à dire au chiffre 0 pour ...1 et ...2 et au chiffre 5 pour ...6 et ...7. Les sommes qui se terminent par les chiffres ...3, ...4, ...8 et ...9 seront, elles, arrondies au multiple de 5 supérieur. Il faudra donc arrondir à 5 pour ...3 et ...4 et à 0 pour ...8 et ...9.

Les réactions de commerçants et consommateurs recueillies par Teupoo Fatupua Avae :

Augmentation du prix du pain ? La réaction de la population

Notez également que les transactions par carte bancaire ou par virement se feront, quant à elles, au franc près.