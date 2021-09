Pā'oa Ora revient pour une saison 2

Pā'oa Ora, votre série sur les familles formidables de Polynésie, revient à partir de jeudi 7 octobre à 19h25 !

Service communication (MEL : IB) •

Pour cette saison 2 de Pā'oa Ora, découvrez 4 nouvelles familles de Polynésie. Quelles sont leurs valeurs, leurs traditions, leur culture respective ? Un moment de partage à voir en famille !

Les familles polynésiennes de cette nouvelle saison nous viennent des cinq archipels de la Polynésie française mais également de l'étranger. Nous allons découvrir des familles dans leur quotidien, des familles qui survivent malgré les crises sanitaire et économique, des familles qui s'impliquent dans leur communauté, des familles qui inculquent les valeurs polynésiennes transmises de génération en génération.



Vous pourrez voter chaque semaine par SMS pour votre famille favorite pour leur faire gagner des cadeaux de notre partenaire VINI. Votre avis compte ! Alors, votez pour votre famille formidable au 72 72 (102 Fcfp le SMS) en inscrivant Pā'oa Ora + le nom de la famille que vous soutenez.

Jeudi 7 octobre à 19h25 pour le premier épisode, "Pā'oa Ora" nous fait découvrir 4 familles vivant aux Marquises, Huahine, Tahiti et Hawaii.

Pā'oa KOHUMOETINI de UA POU

Destination les Marquises avec la Famille Kohumoetini de Ua Pou, unie dans le travail à bord du bateau cargo/croisière Aranui qui dessert l'archipel de la terre des hommes. Avec plus de 20 ans de service, les Kohumoetini : frère, soeur et neveu, jouent un rôle très important lors de chaque voyage partageant leur passion pour leur culture marquisienne avec les voyageurs du monde entier. Le portrait familial nous fait découvrir l'île de Ua Pou, le travail à bord du Aranui et un rassemblement familial inédit lors de l'anniversaire de la matriarche de la famille.



Pā'oa COLOMBANI de HUAHINE

Les Colombani appellent le district de Parea leur lieu de domicile, situé sur la partie sud de l'île de Huahine. Ils prononcent PAREA comme le mot paradise en anglais pour décrire leur paradis sur terre. La famille Colombani nous fait découvrir sa vie dans le fa'a'apu et les valeurs de communauté qu'elle réussit à instaurer lors de l'organisation de plusieurs événements sportives et culturels. Le plus connu est celui du To'a Mo'a qui rassemble près de deux mille athlètes venus de toute la Polynésie.



Pā'oa ELLIS de TAHITI

Hianau et son mari Kerikeri Ellis sont les pièces maîtresses d'une entreprise familiale autour de la chanson et de la danse polynésienne. Le jeune couple a pris les rênes de l'entreprise fondée par le papa de Hianau, John Gabilou. Nous découvrons les coulisses de l'entreprise au travers ce jeune couple plein d'énergie et d'idées pour répondre à comment une famille unie peut vivre de la culture Polynésienne.



Pā'oa GAUTHIER de HAWAII

Au nord de la Polynésie, plus précisément l'archipel des îles Hawaii, où il y a 20 ans un jeune Tahitien de la presqu'île de Tahiti, champion de golf, Manarii Gauthier déménage pour jouer au golf de haut-niveau dans le cadre d'une bourse sportive à l'Université de Hawaii. Il décide de fonder sa famille sur place en gardant très proche de lui sa passion pour la culture ma'ohi. Avec sa femme et ses deux fils Manarii est chef de groupe de danse 'Ori Tahiti, de Tu'aro Ma'ohi, il produit des spectacles pour les hôtels et les particuliers sans compter son activité principale qui est vendeur et installateur de vitres et de portes. Sa petite entreprise d'une dizaine d'employés a été nommée meilleure petite entreprise en 2018.