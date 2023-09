Pā'oa ora S4#6 : Ateo, Mercier, Teiti & Lemanzick

Pā'oa Ora, l'aventure des familles formidables, se poursuit sur Polynésie la 1ère, avec ce 6e épisode de la saison 4 proposé jeudi 14 septembre à 19h25. Partez à la rencontre des familles Ateo, Mercier, Teiti & Lemanzick.

Dans ce 6e épisode de la saison 4, Pā'oa Ora nous fait découvrir 4 nouvelles familles.

#5 Pā’oa Ateo (Tahiti)



C’est le golf qui est mis à l’honneur avec la famille Ateo. On sait à quel point le sport peut forger un caractère. Les leçons du sport peuvent être appliquées dans la vie de tous les jours. Pour la famille Ateo, le golf est avant tout une activité de loisir en famille, mais aussi un challenge pour leur fille Rai qui s’entraîne dur pour devenir la meilleure dans cette discipline. On peut compter sur la famille pour le soutien nécessaire pour atteindre les objectifs fixés, peu importe la grandeur de ces objectifs.





#6 Pā’oa Mercier (Hiva oa)

Destination les Marquises, dans cet archipel qu’on appelle Henua Enana ou Fenua Enata, la terre des hommes, composé d’une douzaine d’îles dont 6 sont habitées par près de 10 000 habitants. Chaque île a son charme particulier, une géographie étonnante. La famille Mercier connaît bien ces îles grâce au métier de géomètre que pratique le fils. La maman quand à elle, dirige un salon de coiffure et d’esthétique et ensemble ils gèrent un bar. La famille Mercier est multidisciplinaire, un trait et une valeur sûre que le peuple marquisien possède.

#7 Pā’oa Teiti-Renvoyé (Raiatea & Tahiti)

Les jeunes couples unis par le mariage et bénis avec un nouveau-né peuvent trouver plusieurs challenges dans leur quotidien. Alors imaginez si vous êtes un couple avec chacun sa propre entreprise à gérer, avec un enfant à élever ensemble, mais que vos entreprises sont basées pour l’un à Raiatea et pour l’autre à Tahiti. On ne peut qu’imaginer les difficultés à surmonter. Mais pour la famille Teiti, chaque challenge est une bénédiction, une leçon de vie qui va souder le couple et enrichir leurs expériences personnelles en tant qu’entrepreneurs mais surtout en tant que parents. On découvre la famille Teiti- Renvoyé sur Tahiti et Raiatea.





#8 Pā’oa Lemanzick (Allemagne)

La famille Lemanzick d’Allemagne est polynésienne. Elle réside à Freiburg, à quelques kilomètres au nord de la grande ville de Francfort. Une ville rendue célèbre grâce au chanteur interprète américain Elvis Presley qui avait fait son service militaire sur place pendant deux ans. Rose Lemazick de souche allemande et paumotu nous fait découvrir cette charmante ville qui est devenue un lieu de pèlerinage pour les fans de son ancien résident, le King. Rose nous fait découvrir également l’histoire d’un couple peu probable, ses parents, qui se sont rencontrés à Reao et qui se sont installés en Allemagne. Pour beaucoup de personnes, la mère de Rose serait peut-être bien une des premières polynésiennes à s’être installée en Allemagne.

JEU SMS : VOTEZ POUR VOTRE PĀ'OA ORA PRÉFÉRÉE

Chaque semaine, votez pour votre famille favorite par SMS au 7933* (*591 FCFP TTC le sms) pour lui permettre de remporter des cadeaux offerts par notre partenaire. Votre avis compte ! Alors, votez pour votre famille formidable !

✓ PAOA 5 pour la famille Ateo

✓ PAOA 6 pour la famille Mercier

✓ PAOA 7 pour la famille Teiti

✓ PAOA 8 pour la famille Lemanzick

