Pā'oa ora S4#9 : Tupea, Chaze, Teissier & Chime

Pā'oa Ora, l'aventure des familles formidables, se poursuit sur Polynésie la 1ère, avec ce 9e épisode de la saison 4 proposé jeudi 5 octrobre à 19h25. Partez à la rencontre des familles Tupea, Chaze, Teissier & Chime.

Service communication •

Dans ce 9e épisode de la saison 4, Pā'oa Ora nous fait découvrir 4 nouvelles familles.

#17 Pā’oa Tupea (Mataiea)

C’est dans le district de Mataiea que nous rencontrons la famille Tupea. Originaire de Tubuai, aux Australes, la famille Tupea est connue dans le monde du va’a. C’est au service de la commune de Mataiea que nous rencontrons Billy qui s’occupe du programme de va’a sur le site de Tehoro. Au travers de ce programme, la famille Tupea a formé de grands champions qui aujourd’hui sont des piliers de leur communauté.

#18 Pā’oa Chaze (Nuku Hiva)

Lauréat du prix d’innovation avec la CCISM, le projet de Tamatoa Chaze est enfin en place. Au fond de la vallée de Taipivai, la famille Chaze a construit son usine de transformation de fruits pour la plus grande joie de la population. Les fournisseurs sont tous issus des vallées de l’île de Nuku Hiva. Avec à peine deux mille habitants sur Nuku Hiva, l’île abonde de fruits. Une aubaine pour l’usine de la famille Chaze qui reçoit des fruits pratiquement toute l’année.

#19 Pā’oa Teissier (Papeno'o)

Dans le bâtiment depuis plusieurs années, l’entreprise familiale de la famille Teissier construit depuis plusieurs années des Fare Potee, des structures avec une architecture et une sensiblité polynésiennes. Lieux de rassemblement et de culture, les Fare du village archéologique et culturelle de Fare Hape, au fond de la vallée de Papenoo, reçoivent des milliers de personnes chaque année dans le cadre de manifestations culturelles et de formations culturelles. Te Pu Faaui i te hiroa maohi, le centre pour le questionnement de notre identité ma'ohi, a été en grande partie construit par la famille Teissier.

#20 Pā’oa Chime (Bordeaux)

Originaire de Moorea, Chime a une renommée internationale dans le monde du tatouage.

Il est l’un des pionniers du tatouage polynésien en France, ayant par la suite formé des centaines de jeunes tatoueurs qui aujourd’hui font de leur passion leur travail. Chime a quitté sa vie à Moorea pour se rapprocher de sa fille qui vit en France. Aujourd’hui, il habite près de Bordeaux avec sa femme et son fils. Le tatouage est l’activité première de la famille. Voici l’histoire d’une légende du tatouage polynésien et de sa famille.

