Pā'oa ora S5#3 : familles Taputea, Tiare, Tahiapuohotohototiatua & Schwartzwagen

Pā'oa Ora, l'aventure des familles formidables, continue sur Polynésie la 1ère, avec ce 3e épisode de la saison 5 proposé jeudi 9 novembre à 19h25. Partez à la rencontre des familles Taputea, Tiare, Tahiapuohotohototiatua & Schwartzwagen.

Service communication •

Dans ce 3e épisode de la saison 5, Pā'oa Ora nous fait découvrir 4 nouvelles familles.

Pā'oa 37 / FAMILLE TAPUTEA - Bora Bora

C’est en famille que la famille Taputea pratique le crossfit. L’occasion de passer du temps ensemble en faisant une activité pour la bonne santé de la famille. Le goût de l’effort et du travail sont des valeurs de ce sport, qui sont utilisées aussi pour améliorer les autres activités de leur quotidien ; surtout pour leur fille qui a remporté le prix de la meilleure danseuse du Heiva Taure’a de cette année.

Pā'oa 38 / FAMILLE TIARE - Rurutu

C’est dans le village de Hauti que Leilani Tiare, avec l’aide de sa famille, prépare tous les jours les pae'ore pour le plus grand plaisir des artisans du village et de l'île. Elle nous présente les différentes étapes, de la cueillette des feuilles de pandanus jusqu’à la transformation et les teintures des feuilles. Matière première de la vannerie des Australes, la famille Tiare nous fait découvrir cette préparation traditionnelle sur l’île de Rurutu.

Pā'oa 39 / FAMILLE TAHIAPUOHOTOHOTOTIATUA - Hiva Oa



Voici l’histoire d’une belle famille avec l'un des noms les plus longs de Hiva Oa ! Comme beaucoup de familles marquisiennes, la famille Tahiapuohotohototiatua croit fortement que le secteur primaire est un secteur d’avenir pour leurs enfants. Tous les membres de la famille s’activent dans les différents champs de plantation que leur papa, Clovis, a soigneusement mis en place depuis quelques années. Aux Marquises, la culture bio domine dans les fa'a’apu.

Pā'oa 40 / FAMILLE SCHWARTZWAGEN - Cahors



Si tu as habité assez longtemps à Taravao, tu te souviens du restaurant Rotui, de Michel et Éliane. Aujourd’hui le restaurant n’existe plus que dans les mémoires ; notamment dans celle de leur fils Heifara Schwartzwagen. Il est aujourd'hui vigneron dans la région de Cahors, en Occitanie. Nous découvrons ensemble la vie sur un vignoble qui produit plus de 100 000 bouteilles de vin par an. Et oui, le tahitien sait faire du vin !

JEU SMS : VOTEZ POUR VOTRE PĀ'OA ORA PRÉFÉRÉE

Chaque semaine, votez pour votre famille favorite par SMS au 7933* (*591 FCFP TTC le sms) pour lui permettre de remporter des cadeaux offerts par notre partenaire. Votre avis compte ! Alors, votez pour votre famille formidable !

✓ PAOA 37 pour la famille Taputea

✓ PAOA 38 pour la famille Tiare

✓ PAOA 39 pour la famille Tahiapuohotohototiatua

✓ PAOA 40 pour la famille Schwartzwagen

En jouant, cela vous permet de participer au tirage au sort afin de gagner un merveilleux séjour de 7 jours / 6 nuits à Anaheim - Etats-Unis comprenant :