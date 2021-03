Paea : le Haut-commissaire à la rencontre des pompiers et des policiers municipaux

Polynésie la 1ère (MLSF), Gilles Tautu •

C'était une visite marathon, jeudi, pour la Haut-commissaire à la commune de Paea. Le représentant de L’Etat s’est rendu sur le chantier du premier forage d’eau décidé par le nouveau conseil municipal. La fin des travaux ne peut pour le moment pas être programmée à cause de la situation sanitaire. Quoi qu’il en soit, la future mise en route de ces travaux permettra une nette amélioration de la distribution et de la qualité de l’eau. C’est, en effet, l’objectif.

En amont de cette visite de chantier, Dominique Sorain s’est rendu à la caserne des pompiers et à la police municipale de la commune. L’occasion pour le représentant de l’Etat de s’entretenir avec les acteurs de la sécurité publique. "La venue du Haut-commissaire nous permet de discuter des missions, du matériel dont on dispose, des subventions", explique le chef de corps des pompiers de Paea. Depuis 2017 s’est traduit, l'Etat a octroyé 45 millions Fcfp pour l’acquisition de véhicules de secours et d’équipements divers.

Reportages

La journée du Haut-commissaire s'est poursuivie avec la présentation du projet de base de loisirs nautiques et de plaisance dans la zone du port de pêche de Pahiarepo, avec la création d’un port à sec, et le secteur de Mara’a, adapté pour la plaisance et les activités nautiques. Enfin, la présentation de l’extension du cimetière du secteur de Tiapa et des projets de création d’une cuisine centrale et de remise à niveau de la station d’épuration des lotissements OPH.