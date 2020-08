Point sur la situation sanitaire dans les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public pour le lundi 24 août 2020.

Communiqué de la Présidence de la Polynésie française •

École Toata (Papeete)

Réouverture à compter du lundi 24 août

École Ahutoru (Arue) et école Maehaa Rua (Punaauia)

Maintien par précaution de la fermeture des écoles du lundi 24 août au 28 août 2020



École Heitamahere (Taravao)

Fermeture par précaution du lundi 24 août au 28 août 2020

En application du protocole sanitaire et en concertation avec la Direction de la santé, la situation, à ce jour, pour le lundi 24 août, est la suivante :Les directions des enseignements privés catholique, protestant et adventiste, communiqueront sur les situations de leurs établissements et de leurs classes.Concernantde réouverture ou de maintien de fermetureLe bureau de la veille sanitaire, en charge des enquêtes sanitaires, contactera les personnes concernées.Par ailleurs,en coordination avec les inspecteurs du 1er degré, les chefs d’établissement et la DGEE.