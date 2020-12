Polynésie : le réveillon du 31 décembre sous surveillance

Polynésie la 1ère ; AM ; SD •

Gendarmes et policiers seront mobilisés ce soir pour faire respecter l'interdiction de rassemblement et le couvre-feu à Tahiti et Moorea. Le couvre-feu sera décalé d'une heure aux Iles-du-vent. Vous aurez jusqu'à 22h pour rentrer chez vous.

Covid-19 oblige, à Maupiti, aux îles Sous-le-Vent, le maire de l'île, Woullingston Raufauore, a décidé d'interdire la traditionnelle tournée du porte-à-porte.

"Par mesure de prévention et de sécurité, j'ai pris un arrêté municipal interdisant tout rassemblement sur la voie publique ainsi que les embrassades du porte-à-porte"

Woullingston Raufauore - le traditionnel porte-à-porte interdit

A ce jour, aucun de cas de covid est enregistré à Maupiti.

Les mesures prises pour le réveillon de la Saint-Sylvestre

Pour s’assurer du respect du couvre-feu, les policiers et gendarmes seront particulièrement mobilisés ce jeudi soir. Les traditionnels contrôles routiers seront également organisés.

Dans notre édition de 7h, le Haut-commissaire de la République Dominique Sorain s'est exprimé sur le dispositif prévu pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre. Le représentant de l'Etat fera à partir de 17h, la tournée des services mobilisés à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Il sera notamment sur des contrôles routiers, avec les pompiers et avec la brigade nautique.

Le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a aussi confirmé l'arrivée, la semaine prochaine des 15 000 premières doses de vaccin. Les autres seront acheminées progressivement.

" A cause du contexte sanitaire, les mesures et les règles sont contraingnantes. On ne pouvait pas déroger même pour les fêtes de fin d'année (...) ces règles mises en place sont là pour nous protéger et éviter trop de contacts relationnelles et sociaux (...) le virus se propage dans les regroupements et donc nous avons conservé les mêmes dispositifs pour les réveillons de Noël et du 31 décembre" avec un décalage d'une heure pour les fêtes religieuses (...) Oui, ce sont des fêtes différentes car l'objectif est d'éviter d'être trop nombreux" confie Dominique Sorain