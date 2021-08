Pré-rentrée des enseignants : deux nouveaux professeurs s'établissent à Taravao

Emilie Pradat connaît déjà bien le fenua, elle y a séjourné pendant quatre ans de 2009 et 2013. La professeure d’arts appliqués a rapidement retrouvé son groupe d’amis rencontré sur les réseaux sociaux.

J'ai travaillé au Taaone à l'époque et j'ai voulu revenir parceque la Polynésie me manquait trop et les élèves sont formidables ici. Ils sont doués pour la culture, le dessin et la danse.

Emilie Pradat, professeure d'arts appliqués