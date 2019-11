Procès en appel d'Air Moorea : la plaie se réouvre pour les victimes du crash

Le procès en appel du crash d'Air Moorea s'est ouvert ce matin. Il prendra fin le 29 novembre.

Lucile Guichet-Tirao/Jérôme Lee •

Le procès s'est ouvert avec l'écoute de l'enregistreur de voix dans le cockpit. • ©Lucile Guichet-Tirao ...

Le procès en appel du crash d’Air Moorea s’est ouvert. En janvier dernier, la compagnieavaient été condamnés pour. La justice avait retenu lacomme cause de l’accident dans lequel, le 9 août 2007. Pendant 3 semaines, les prévenus vont contester cette cause.: les anciens responsables de la compagnie aujourd’hui liquidée et Air Moorea, en tant que personne morale, à. Ainsi que, l’ancien directeur de l’aviation civile d’Etat (SEAC), relaxé en première instance : le Parquet avait fait appel. À noter que cette fois-ci,, l’ancien contrôleur de production de la compagnie, est présent au procès. Aujourd’hui employé en Suisse,: « Je n’avais pas reçu ma convocation, » a-t-il expliqué au tribunal.Avec leurs avocats, ils vont: la rupture du câble de gouverne, suite à un défaut d’entretien, entraînant le crash du twin otter, le, faisant 20 morts. « Notre rôle n’est pas de donner la cause de l’accident, explique Me François Quinquis, avocat d’Air Moorea et de Freddy Chanseau. Ça, c’est le Parquet, le ministère public, qui en a la responsabilité. Nous, notre responsabilité, est de démontrer que ce que l’on nous reproche [la rupture du câble de gouverne ndlr] n’a pas pu matériellement ni physiquement se passer. »

Une centaine de parties civiles sont présentes pour cet appel. Les familles des victimes, toutes de blanc vêtues ce matin.

Le procès s’est ouvert avec l’écoute de l’enregistreur de voix dans le cockpit, le CVR, repêché le 30 août 2007. Le pilote lâche « Ah putain ! », puis s’écoulent 10 secondes de chute avec le retentissement des alarmes, avant l’impact. Une bande sonore glaçante. Une épreuve pour les familles des victimes.« Quelques jours avant, j’abordais ce procès avec plus de sérénité, explique Nikolaz Fourreau, président de l’association 9-8-7, puisqu’on avait déjà montré en première instance les fautes graves et les manquements. Mais finalement, ce matin, beaucoup de nervosité renaît puisqu’on va retomber sur de la mauvaise foi et surtout les signalements d’incompétence lourds qu’il y avait dans cette compagnie. »Les familles le savent : cesseront éprouvantes pour elles.