Punaauia: le petit Ioane naît à la caserne des pompiers

Le petit Ioane Keona est venu au monde, le mardi 13 avril, dans les bras d’un sapeur-pompier de la caserne de Punaauia. La maman n’a pas eu le temps d’aller à l'hôpital et a accouché à la caserne, aidée par les pompiers…

Le petit Ioane Keona Bennett, très pressé de voir le jour, est né ce mardi 13 avril à 4h51 à la caserne des sapeurs pompiers de Punaauia, dans les mains du pompier Vaite Samg-Mouit, et l’équipe de garde.

Le petit garçon pèse 3,296 kilogrammes et est en pleine forme !

Tout s’est bien passé, la maman et le bébé se portent bien et le pompier s’est remis de ses émotions. Toutes les deux ont été transportées à l’hôpital du Taaone. Une nuit mouvementée que les pompiers et les parents n’oublieront pas de sitôt.