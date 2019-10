Henri Burns à la rencontre des élèves du lycée d'Uturoa

Le champion de MMA, Henri Burns, était à Raiatea en début de semaine. Ce combattant professionnel, qui évolue principalement à l'étranger, pratique plusieurs arts martiaux. C'est dans le cadre d'une rencontre avec des élèves du dispositif MLDS qu'il était invité au lycée d'Uturoa.

Polynésie la 1ère (MLSF), Ambroise Colombani •

L'objectif de cette visite : inspirer et encourager ces jeunes de plus de 16 ans en décrochage scolaire à reprendre goût aux études et à continuer à avancer dans la vie, malgré les situations difficiles. "C'est un enfant du fenua, c'est un enfant qui a connu ce que c'était d'être placé en famille d'accueil. Donc, il sait très bien ce qu'ils vivent", explique Sariah Aharau, responsable pédagogue MLDS au lycée d’Uturoa.Après l'obtention de son bac à mention, Henri Burns s'oriente vers des études de tourisme en Nouvelle-Zélande. C'est là-bas qu'il découvre le MMA et fait ses premiers combats. Malgré les échecs, le champion a toujours su se relever pour continuer d'avancer. "C'est un bel exemple pour les jeunes d'aujourd'hui", admet Vaiari, élève de l'établissement."Je sais ce que vit cette jeunesse. Pas tout le monde va le faire, mais si ça peut aider déjà à avoir une maîtrise de soi, une meilleure santé, pourquoi ne pas partager avec les jeunes ? C'est gratuit et fait avec le coeur", confie de son côté Henri Burns, combattant professionnel de MMA.