Une rentrée contestée au lycée Paul Gauguin...

Les élèves du lycée Paul Gauguin ont éfféctué leur rentrée dans des conditions sanitaires critiquées.

DC •

Les collèges et lycées ont effectué leur rentrée ce matin. Alors que, pour éviter laen Polynésie, le port du masque et l'application des gestes barrière est fortement recomandé pour toute la population, au, les élèves étaient, etUnpar certains parents d'élèves, "on en parle depuis plusieurs jours dans les médias. Dans les écoles, on fait respecter la distanciation sociale à tout le monde, mais là ici à l'entrée du lycée Paul Gauguin, on a attendu "collé serré". Pire encore au moment d'entrer : pas du tout d'intervalle. On a réservé une entrée pour les parkings des professeurs, on aurait pu utiliser cette entrée pour réduire la promiscuité des parents et des elèves qui entraient dans l'établissement. En plus de ça, le masque devrait être obligatoire et non toléré ! " a déclaré la mère d'un élève.