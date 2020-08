Covid-19 et rentrée scolaire : ce qu'il faut faire...

Collèges, lycées, écoles... Des mesures spécifiques aux établissements scolaires sont appliquées pour la rentrée. Comment faire ? Il y a plusieurs réponses...

Les collégiens et les lycéens ont débuté celeur rentrée dans un contexte très particulier, celui dualors qu'hier, les enseignants se préparaient une dernière fois à l'application des gestes barrière vont retrouver les bancs de l'école à partir d'aujourd'hui. Une reprise des cours qui concerne lesmais aussi leet les. Alors pour tous, quels sont les gestes à appliquer, comment se comporter ?Déjà, il faut rappeler que la propagation ou non du virus dépend de, ce qui signifie, le respect d'une distance de 2 mètres entre chaque individu, le lavage des mains et le port du masque. Ce sont lesqui s'appliquent à, mais il existe desdans lesqui s'appliquent en fonctions de trois situations.est applicable lorsque qu'n'est présent dans la structure. Dans ce cas, lepourà partir de la classe de 6ème seulement. C'est le scénario appliqué pour l'instant dans. Dans certains établissements ou dans certaines communes, des dispositions supplémentaires sont mises en place. À Papeete par exemple, les écoles demandent aux parents d'élèves de rester à l'extérieur de lécole lorsqu'ils déposent et viennent récupérer leurs enfants., est enclenchée lorsqu'il y adans l'établissement scolaire. Dans ce cas là, on doit procéder àde la personne suspecte etDans le, il y adans la structure. Dans ce cas, les ministères de l'Education et de la Santé devront prendre des, mais si le cas est, la classe sera. Sisont détectés, on procèdera à lade l'établissement et au(pour les élèves, à partir de la 6ème).En plus de ces règles, la direction de la Santé et la DGEE ontqui viennent de l'extérieur de la Polynésie dede dépistage.