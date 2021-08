Rivanui Bennett, rescapée du covid

Rivanui Bennett est maquilleuse. En novembre 2020, elle a failli mourir du covid, aggravé par une obésité morbide. Elle n'a alors que 27 ans.





Lorsqu’elle a attrapé le covid, Rivanui pesait 145 kilos. Par la nourriture, elle tentait de combler la tristesse, le vide.

Je me réfugiais constamment dans la nourriture quand j’étais triste. C’était mon remède. Je ne voyais pas que je me faisais du mal.



Elle alerte sur ce fléau polynésien qu’est l’obésité. La manifestation d’un manque que beaucoup tentent de combler par des addictions : tabac, alcool, malbouffe.

La covid tue, c’est vrai. Mais c’est plus notre obésité et notre façon de vivre qui fait qu’on en arrive là. Les jeunes qui mangent mal et qui ne bougent pas doivent se réveiller. Aujourd’hui, je suis la preuve qu’on peut s’en sortir.



Son mari n’a pas vraiment perçu le danger non plus. Il rassurait sa femme sur ses sentiments pour elle.



Son poids n’était pas vraiment un problème. Mais l’épisode du covid et la mort qui a plané durant ses deux semaines d’hospitalisation lui ont fait prendre conscience qu’il devait l’aider dans son combat :



C’est lorsque Rivanui a vu la fin, qu’elle a eu le déclic.



Alors, aujourd’hui, au menu ce sont légumes verts et salade de fruits.



La vie reprend le dessus. Rivanui veut devenir mère. Elle en a fait sa motivation, depuis que le médecin lui a dit qu’elle aurait des difficultés à être enceinte avec un tel poids :

Je n’ai pas eu mes règles pendant un an à cause de mon obésité morbide. On peut voir qu’une femme est fertile lorsqu’elle a ses règles. Je n’avais plus mes règles. Il faut avoir un déclic.

Rivanui Bennett