Sensibiliser les jeunes de Rikitea aux dérives de la délinquance

La justice au plus près des jeunes, à Rikitea. Quatre jours pour informer et échanger avec la population de cette île qui se situe à plus de 1 700 kilomètres de Tahiti. Une délégation pluri-institutionnelle s'est déplacée, à l'initiative de la PJJ, la protection judiciaire de la justice, sur place pour tenter de prévenir et lutter contre les violences familiales, notamment dans les jeunes couples. Il s'agissait aussi de sensibiliser à la responsabilité parentale et aux dangers de l’usage des produits stupéfiants.

Vetea a sombré quelques temps dans la drogue. Il est plein d'espoir : « Je vois que cette jeunesse n'a pas été trop touchée par les démons de tahiti. J'espère que lorsqu'ils iront faire leurs études à Tahiti, ils ne vont pas se faire prendre par ce genre de pièges ».

Après Rikitea et Hao, la délégation composée de 8 personnes s'est envolée hier, pour Makemo afin de poursuivre sa mission.