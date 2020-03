Et si le coronavirus nous obligeait au grand bouleversement ?

Toute l’histoire de l’homme a été jalonnée de grandes crises qui ont instauré de nouveaux comportements . En général pour des changements positifs de l’humanité . Et si nous réfléchissions à l’après coronavirus ? Pour nous faire du bien .

Brigitte Olivier (sources France Inter , Futura planète , Le Figaro , Le Nouvel Observateur et Facebook Polynésie) •