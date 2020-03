5 mars : histoire de cette date en Polynésie

Ce jeudi 5 mars est un jour spécial. Cette date célèbre l'arrivée de l'évangile sur en Polynésie française. Les fidèles protestants fêtent cette journée en communauté. Retour sur l'histoire de ce jour particulier.





Polynésie la 1ère (MLSF), Abinera Tematahotoa •

Retour sur l'histoire du 5 mars

Ce 5 mars, on célèbre l’arrivée de l’Evangile en Polynésie française. Ce 223ème anniversaire sera l’occasion, comme chaque année, pour les fidèles de l’Eglise protestante de célébrer en communauté. Tout a commencé le 5 mars 1797 lors de l’arrivée du navire le Duff, mené par la Société missionnaires de Londres. Le 5 mars est ainsi devenue une fête légale, un jour férié et chômé.Ce jeudi, donc, un rassemblement a lieu sur la place Tapururouru, à Hiti'a. Treize paroisses du premier arrondissement sont réunies. Au total, de Pirae jusqu’à Tautira, il y a huit arrondissements. Le thème cette année du rassemblement est "Te rahu, te taata, te Atua, ho’e a ia", soit l'homme, la création et Dieu.