5 questions pour comprendre pourquoi Guy Laliberté risque 20 ans de prison ?

Mis en examen suite à une enquête pour trafic de stupéfiants, Guy Laliberté est ressorti libre,mercredi 13 novembre, du bureau du juge et a été placé sous contrôle judiciaire. Pour mieux comprendre ce que le milliardaire risque, nous vous proposons de revenir sur cette affaire en 5 points

Polynésie la 1ère (MLSF), Lucile Guichet-Tirao •

Mi-octobre, un proche de Guy Liberté est interpellé à Tahiti en possession de cannabis. Selon nos informations, il s’agirait du directeur général de la résidence de Nukutepipi, ingénieur agronome de formation. La justice le soupçonne de revendre ces stupéfiants. Dans son téléphone, des photos de plantations in-door sont retrouvées. Les enquêteurs supposent qu’elles ont été prises à Nukutepipi, l’atoll privé de Guy Laliberté. Une enquête est ouverte.À l’issue de sa garde-à-vue, mercredi 13 novembre, il a été mis en examen pour acquisition, détention, transport, cession, usage et complicité de production de stupéfiants. Une situation "banale", a estimé son avocat,Me Yves Piriou, à l’issue de l’audition. "Il s’agit d’une dizaine de pieds à usage personnel et médical".Guy Laliberté a vendu le Cirque du Soleil en 2015. À la tête de la société Lune Rouge au Canada, il officie toujours dans le monde du spectacle, mais il possède des filiales. Au Canada, l’usage du cannabis, thérapeutique comme récréatif, est légal. Guy Laliberté est actionnaire à 13% de la société 48th North, une entreprise de production de cannabis.C’est un motif de nature criminelle. La peine maximale encourue prévue par le Code Pénal est de 20 ans de prison et est passible de la Cour d’assises. C’est le fait de participer à la fabrication de stupéfiants. Cela avait été le cas récemment avec le labo d’ice démantelé à Tautira. Ce motif ne fait de distinction entre la nature des stupéfiants ni leur quantité. Ce sera au tribunal de le juger, si procès il y a.Guy Laliberté est ressorti libre sous contrôle judiciaire : obligation de se rendre aux convocations de la justice et interdiction d’entrer en contact avec l’autre mis en cause. Il a d’ores et déjà annoncé qu’il continuerait de "collaborer avec la justice", tout en niant fermement les accusations de trafic de stupéfiants. Habituellement, les planteurs de cannabis écopent d’une peine de sursis et d’une amende et ne sont pas poursuivis pour "production de stupéfiants". Une chose est sûre : la justice a choisi de frapper fort.