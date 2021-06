Accident de plongée : le moniteur et la société condamnés

Ce mardi 1er juin, le tribunal correctionnel a rendu son verdict concernant l’accident tragique d’une Japonaise lors d'une plongée. La société The Six Passengers a été condamnée à 5 millions de Fcfp d’amende et le moniteur de plongée a lui écopé d'un an de prison avec sursis.

Polynésie la 1ère (MLSF), Gilles Tautu •

Le tribunal correctionnel a rendu son verdict au sujet de l’accident tragique d’une touriste japonaise lors d’une plongée à Rangiroa. C’était le 27 juillet 2014. Le moniteur et la société The Six Passengers étaient poursuivis pour homicide involontaire, mise en danger d’autrui et violation manifeste délibéré d’une obligation règlementaire de sécurité ou de prudence.

La SARL The Six Passengers a été condamnée à 5 millions de Fcfp d’amende et le moniteur de plongée a lui écopé d'un an de prison avec sursis. Leur avocat avait plaidé, pour sa part, la relaxe. "Je ne peux évidemment pas adhérer à la décision du tribunal qui, me semble, avoir fait une mauvaise lecture des circonstances de fait", explique maître François Quinquis qui va faire appel de la décision.