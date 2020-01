Affaire Barbion-Boiron : un accord passé avec les victimes ?

Les 3 victimes présumées dans l'affaire de prostitution et de corruption de mineurs baptisée "Barbion-Boiron" vont elles accepter d'en rester là contre un million de francs ? C'est en tout cas ce que propose l'avocate de l'homme d'affaires à celui des "jeunes filles mineures" au moment des faits.



Polynésie la 1ère (MLSF) •

Un accord a été passé entre l’avocate de Thierry Barbion, condamné en août dernier pour recours à la prostitution et corruption de mineurs, et l’avocat des trois victimes présumées de l’homme d’affaires. Selon la Dépêche de Tahiti qui révèle l'information, l’accord stipule que moyennant le versement d’un million de francs, les trois victimes présumées abandonneraient toutes velléités de s’opposer au jugement qui sera rendu prochainement en appel, ni à saisir le tribunal civil concernant des dommages et intérêts. L'objectif serait, toujours selon nos confrères, de limiter l'écho médiatique après le procès en appel prévu les 24 et 25 Janvier prochains.Lors du procès en première instance, Sabine Boiron, principale prévenue dans ce dossier, a été condamnée à la plus lourde peine : sept ans de prison ferme. Son amant de l'époque, Thierry Barbion, a écopé pour sa part de 4 ans de prison ferme. Gérardo Lozano a été condamné à 6 ans de prison ferme avec mandat de dépôt et l'interdiction d'exploiter un établissement, pour recours à la prostitution de mineur et trafic d'ice. Il doit également verser 500.000 Fcp pour préjudice moral. Quatre ans ferme pour Marc Ramel, l'ancien gérant du Ute Ute, condamné pour atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans et cession de stupéfiants. Et, l'ancien instituteur, Stimson Aiho, a été condamné à 3 ans dont 1 an avec sursis.