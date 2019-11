Affaire d’ice, 7 ans ferme pour la tête de réseau

L’affaire avait été révélée en Avril dernier. 50 grammes d’ice, du LSD, du crack et du paka avait été saisis ainsi que 2 fusils cachés sous une maison à Moorea.





Le procureur avair requis ce matin des peines de 3 à 6 ans de prison ferme. Finalement le tribunal est allé au delà des réquisitions :- 7 ans de prison ferme pour John Nivière dit « John John », la tête du réseau.- 5 ans ferme pour son père Guy Nivière qui lui servait de nourrice. Confiscation de biens et interdiction de détenir des armes.- 3 ans ferme pour Jordan Mauruaarii leur homme à tout faire.- 3 ans ferme pour Fetiarava Tamahaere, l’amie de John.Tous ont été maintenus en détention.Tout a commencé en Avril dernier. Une expédition punitive ratée à super Mahina met les gendarmes sur la piste du trafiquant John John. Cet homme de 30 ans écoule de l’ice coupée avec du Doliprane et des compléments alimentaires. En voulant se venger lors de cette expédition ratée les clients arnaqués le dénonceront à la police.Après 7 mois d’enquête et d’écoutes l’homme est interpellé avec 5 autres personnes. John john employait un courtier chargé d’acheter et de négocier la drogue auprès d’importateurs. Sa copine (22 ans) était chargée de trouver des locations Rbnb pour leur permettre de se cacher. Elle conditionnait et livrait également. Le père de John John connu aussi pour du trafic de stupéfiants servait de nourrice. Il cachait de l’argent et des armes chez lui à Moorea.John John et son père sont en situation de récidive tous les deux.Deux autres prévenus avaient été interpellés dans cette affaire, ils seront jugés en janvier 2020 (ils ont demandé un délai plus long pour préparer leur défense).