Affaire radio : 100 millions d’amende pour la radio indépendantiste, Oscar Temaru échappe à l’inéligibilité

© Axelle Mesinele, Miri Tumatariri Moment de recueillement des indépendantistes place Taraho'i

, ces mots sont ceux du maire de Faaa.Dès l’annonce de la décision par le tribunal Oscar Temaru s’est exprimé face aux journalistes avec le cœur lourd.Car la décision rendue ce matin sonne peut être le début de la fin pour radio Tefana. C’est en tout cas le sentiment de Vito Maamaatuaiahutapu l’ancien PCA de la radio indépendantiste condamné à 3 mois de prison avec sursis et 1 million de francs d’amende.En effet l’amende de 100 millions cfp infligée à radio Tefana est un véritable coup dur dans la trésorerie de la radio. Heinui Lecaill l’actuel président de l’association radio Tefana a lui été condamné à 1 mois de prison avec sursis et 500 000 francs d’amende.L’avocat d’Oscar Temaru a d’ores et déjà annoncé qu’il allait probablement faire appel du jugement rendu ce matin.