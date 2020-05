Des amendes pour la croix rouge

C’est un dispositif exceptionnel et unique mis en place par la justice. Les quelques 7000 amendes distribuées pour violation du confinement pourront être payées au bénéfice de la croix rouge. Au tarif de 5000 francs minimum. Une amende solidaire en quelque sorte.





7000 procès-verbaux pour violation du confinement

La justice solidaire

L’idée générale c’est de secourir les plus démunis par ceux qui se sont mal comportés – Thomas Pison, procureur général

5000 francs pour la croix rouge

C’est une alternative aux poursuites, ça n’en demeure pas moins une réponse pénale – Hervé Leroy, procureur de la République

Depuis le début du confinement entre le 20 Mars et le 27 Avril, ce sont près de 7000 amendes qui ont été infligées pour violation du confinement. Absence de justificatif, sorties pendant le couvre-feu etc…Certaines amendes pouvant atteindre 89400 cfp.Devant le nécessaire besoin de solidarité actuel, et sans doute pour ne pas se faire accuser de s’enrichir sur la crise, la justice a décidé de permettre à ceux qui le souhaitent de transformer ce paiement en don à la croix rouge.Une idée de la juge Brigitte Angibaud, magistrate à la cour d’appel de Papeete.Un don qui devra être de 5000 Francs minimum mais qui peut être supérieur bien sûr.C'est au contrevenant de faire la démarche de lui même. Il ne recevra aucune instruction particulière. Concrètement vous pourrez récupérer un imprimé, qui sera disponible dans lesou en téléchargement sur lede Papeete ou de la croix rouge.Les paiements pourront se faire à partir du 20 Mai et jusqu’au 31 Aout.Un don qui n’est pas obligatoire, vous pouvez aussi choisir de payer votre amende de manière classique mais vous devrez alors payer son montant initial.