Une délégation spéciale nommée pour gérer Arue

Suite à la confirmation, le 10 novembre dernier, de l'annulation des élections municipales à Arue, une délégation spéciale a été nommée pour gérer la commune.

Axelle Mésinèle •

Le mercredi 10 novembre dernier, le Conseil d'Etat confirmait l'annulation des élections à Arue. La haute juridiction administrative a, également, dans son arrêt, rendu inéligibles, deux colistières de Teura Iriti, la tavana élue. Yolande Bennett et Tevaitetua Hart sont soupçonnées d’être impliquées dans le dossier de procurations irrégulières, 115 procurations selon les magistrats. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs transmis le dossier au parquet de Papeete.

Teuriti Iriti et son conseil municipal n'étant plus en exercice, c'est désormais une délégation spéciale qui va gérer la commune. Sa composition est parue au Journal Officiel. Il y a trois membres, Moana Bodin, ancien inspecteur des finances publiques, Régis Delahais, secrétaire général des subdivisions des Iles du vent et des Iles sous le vent, et enfin, Jean Silvestro, ancien cadre de la fonction publique communale.

Dès qu'elle sera installée, cette délégation spéciale procèdera à l'élection de son président, s'il y a lieu de son vice-président, lors d'un scrutin secret et à la majorité des membres. C'est le président qui deviendra ainsi maire de Arue. Dès son installation, la délégation remplira les fonctions du conseil municipal. Mais elle se contentera de gérer les affaires courantes, elle ne pourra pas, par exemple, voter le budget de la commune. Il faudra attendre de nouvelles élections municipales.

Le prochain scrutin devrait se tenir en début d'année prochaine. C'est le haut-commissaire, Dominique Sorain, qui en fixera la date. Le vote doit se tenir dans les trois mois suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat.