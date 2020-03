Le CAPF a rendu un bel hommage à Henri Hiro

Mardi 10 mars, le conservatoire artistique de Polynésie française a rendu un bel hommage au poète Henri Hiro, disparu il y a trente 30.

Interview

C'était un vibrant hommage. Mardi soir, le conservatoire de Tipaerui a rendu un bel hommage au poète follement passionné de la culture polynésienne. Une culture qu’il n’a cessé de défendre et de polir comme on polit une pierre précieuse à l’état brut. Beaucoup de monde se sont déplacés, mardi, pour ce bel hommage.Parmi la foule, Gwenda Reea, professeur à l’Université de Polynesie française. "Henri Hiro c'est quand même un lexique et une stylistique assez particulière car le tahitien qu'il utilise dans ses écrits c'est quand même un tahitien soutenu (...) Et ensuite les messages qu'il transmet sont des messages sur l'identité du Polynésien".