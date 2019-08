La chasse aux épaves abandonnées est ouverte La chasse aux épaves abandonnées est ouverte

Une vaste opération de collecte et de recyclage des carcasses de voitures vient d'être lancée à Mahina. Il s’agit d’une campagne subventionnée par le gouvernement à hauteur de 30 millions cfp.Elle concerne au total une douzaine de communes de Tahiti et de Moorea. Son objectif vise à récupérer et à traiter de 1 500 à 2 500 épaves.Le syndicat « Fenua ma » supervise la dépollution des voitures et leur compactage. Mahina, qui projette de se doter prochainement d’une brigade verte, a recensé environ 500 carcasses abandonnées sur l’emprise de sa commune.