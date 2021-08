Clap de fin pour la Saga 2021

Ce samedi 31 juillet, les enfants de la Saga sont passés au travers des mailles du filet puisque les autorités du pays ont annoncé tolérer certains événements jusqu’à dimanche. Ainsi l’interdiction de rassemblement de plus de 500 personnes décidé ce vendredi 30 juillet par Dominique Sorain, Haut-commissaire de la république en Polynésie française, et Edouard Fritch, président de l’exécutif local, n’a heureusement pas eu d’incidence sur l’organisation de cette dernière journée de la Saga.

« On essaye de gérer tous ensemble, on est beaucoup, donc on répète de mettre les masques, de respecter les gestes barrières »