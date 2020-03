Coco Hotahota laisse derrière lui un héritage inestimable

Le chef de la troupe Temaeva s’en est allé à l’âge de 79 ans. Il préparait, disait-il son dernier Heiva, Coco voulait en faire son testament. Aujourd’hui, de nombreuses personnalités des proches et des élèves du grand maître sont venues lui rendre hommage à lui et sa famille au CHT

Rappelez-vous, c’était en novembre dernier durant l’émission "Sans Tabu". C’était la dernière apparition de Coco Hotahota sur nos écrans. Une nouvelle fois, ses lumières avaient été sollicitées pour parler du ori tahiti. Un domaine dans lequel il excellait... Bien plus qu’un héritage, c’est un trésor inestimable que Coco Hotahota laisse à la Polynésie et au monde entier. "Il nous a inculqués l'amour de notre pays. Une façon de voir la danse, il nous a pas appris à danser, il nous a appris l'esprit de la danse", confie émue Fabien Dinard, directeur du Conservatoire.Coco Hotahota, c’est un puits de connaissance sans fin. Un homme qui aimait sa culture, son pays pour qui il a tout donnés. Tout donné pour les préserver… "Aujourd'hui, c'est peut-être prétentieux ce que je vais dire, mais je le pense vraiment, c'est une perte pour l'humanité toute entière car il l avait des messages qui sont universelles. Qui parlaient avec beaucoup d'amour de son pays, de sa culture...", raconte Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Culture.C’est sans aucun doute, sa plus ancienne élève… Cathy a rejoint Coco Hotahota à l’âge de 17 ans et ne l’a jamais quitté jusqu’à aujourd’hui. Elle a connu le mentor, le professeur, le philosophe et le père de la troupe Temaeva, un groupe fondé en 1962. Il est l’un des plus titrés de la Polynésie. Le Maître s’en est allé, mais son œuvre, elle, est toujours là et pour longtemps encore.

