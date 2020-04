Les directeurs généraux cherchent des solutions coordonnées face à la crise.



Webmaster •

Comment aider les communes ?

Comment aider au mieux les communes à faire face à la crise du coronavirus ? C’est à cette question que tentent de répondre les directeurs généraux des services des mairies des îles du vent réunis jeudi 16 avril avec les autorités de l'Etat et du pays. Ensemble, ils ont fait le point sur la coordination nécessaire pour organiser au mieux la surveillance et la solidarité pendant cette période de crise inédite. Jean Christophe Bouissou, ministre du logement et de l’aménagement du territoire, en charge des transports inter insulaires :