Covid : les syndicats "honorent" le 100e mort

Ce samedi 19 décembre, le syndicat Aro Porinetia a déposé des gerbes en mémoire des familles qui ont connu des décès à cause de la Covid-19. Un geste qui intervient alors que le territoire a dépassé les 100 décès liés au coronavirus.

Polynésie la 1ère (MLSF), Marcel Bonno •

Le syndicat Aro Porinetia a déposé, ce samedi matin, des gerbes en mémoire des familles qui ont connu des décès à cause de la Covid-19. La cérémonie a eu lieu sur la stelle de Pouvanaa puis au monument aux morts.

Un geste qui intervient alors que la Polynésie française a dépassé les 100 décès liés à la Covid-19. Au 18 décembre, on enregistrait 103 morts depuis le début de l'épidémie. Le but du syndicat était de commémorer ces personnes qui sont mortes à la suite de mauvaises décisions des autorités. "Aujourd'hui, ils ont gagné car on a dépassé les 100 victimes du Covid.", explique Mahinui Temarii, secrétaire général du syndicat Aro Porinetia.