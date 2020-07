Municipales 2020 - Une première, elles étaient au départ, plus nombreuses à être têtes de liste. A l’arrivée, elles ne sont pour l’heure, que 10 à avoir été élues. Contre 9 l’an dernier. Comment se repartissent les femmes dans la politique locale. Analyse.





Marie-Christine Depaepe •

Plus de femmes têtes de liste



Seules 2 femmes ont été élues au 1er tour

3 femmes ont été élues au second tour

La parité dans les communes polynésiennes va-t-elle rester le maillon faible?

Où sont les femmes en politique ?

L’association des maires de France a malheureusement encore du pain sur la planche pour se faire entendre. Elle plaide pour la mixité entre maires et 1er adjoints. Pour une parité vice-présidence et une mixité entre président et 1er vice-président dans les intercommunalités.. Elles étaient 3 en 2014.20 ans après l'adoption de la loi sur la parité, la percée des femmes reste encore maigre sur la question du leadership dans les exécutifs locaux. La Marianne, symbole de la République a cependant repris quelques couleurs au fenua. Du moins durant la campagne des 2 tours.C’est une 1ère. Les femmes têtes de liste étaient plus nombreuses cette année. Si on prend les îles-du-vent où se concentre 70% de la population, il y avait au 1er tour, autant de femmes que d’hommes têtes de liste. 23 contre 46. 23 si l’on compte Tepuarauri Teriitahi qui pilotait la liste de feu Jacquie Graffe.-7 sur 22- dans le second gros bassin de population aux îles-sous-le-vent-Yseult Butcher-Ferry á Hao et Joëlle Frébault á Hiva oa. Joëlle Frébault est devenue la 1ére femme hakaiki des Marquises. Au second tour, aux IDV, il ne restait plus que. 4 contre 8 aux ISLV.Patricia Amaru à Tahaa. Teura iriti à Arue et Sonia Punua à Papara. Il n’y en avait aucune en 2014 pour les IDV. 5 femmes ont été élues ou réélues maires aux Tuamotu-Gambier. Aux municipales de 2014, la Polynésie comptait 9 femmes sur 48 maires. 12 premières adjointes et 123 adjointes sur 269.Pour avoir les bons comptes, il faudra attendre le 3ème tour de scrutin.L’élection des maires et adjoints dans les communes associées des îles pour savoir combien de vahine vont -au final- accéder au statut d’édiles ou de 1ers adjoints et d’adjoints. Ces communes ont jusqu’au 19 juillet pour installer leurs élus.Dans les autres communes, l’installation des conseils municipaux débute aujourd’hui. Elle va se poursuivre jusqu’à dimanche.