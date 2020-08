L'école Toata fermée et une classe du lycée Diadème

La Présidence annonce, via un communiqué, la fermeture jusqu’au lundi 24 août de l’école Toata et d'une classe du lycée Diadème. Par ailleurs, le communiqué confirme la fermeture également d' une classe du lycée Paul Gauguin.

Polynésie la 1ère (MLSF) avec communiqué •

Une personne a été confirmée positive Covid à l’école Toata ainsi que deux autres personnes dans deux classes des lycées Diadème et Paul Gauguin, indique le communiqué de la Présidence. En application du protocole sanitaire, et en concertation avec la Direction de la santé, l’école Toata sera fermée aux élèves, par précaution, jusqu’au lundi 24 août au matin.



De plus, il est demandé aux élèves de la classe de seconde 5 du lycée Gauguin et de la classe de première STI2D 1 du lycée Diadème de rester confinés à titre préventif jusqu’au lundi 24 août. Le bureau de la veille sanitaire, en charge de l'enquête sanitaire, contactera les personnes concernées.



Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, ainsi que la ministre de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, Christelle Lehartel, rappellent que les personnes testées positives Covid et les personnes contact à risque élevé doivent impérativement respecter les consignes du bureau de la veille sanitaire et ne pas se présenter dans leur lieu de scolarisation ou de travail.