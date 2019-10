Compte-rendu d'audience Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Face à la gravité des faits, le procureur avait requis des peines allant de 2 ans ferme à 18 mois de prison avec sursis, et le maintien en détention pour quatre des prévenus. Finalement les peines oscillent entre 1 an avec sursis et 4 ans de prison ferme pour les 6 prévenus. Pour le couple qui a tenté de vendre du gros sel à la place de l’ice, le femme écope d’un an de prison dont 6 avec sursis et son compagnon a lui été condamné à 3 ans ferme.Quant aux acheteurs d’ice qui ont tenté de voler le couple en les agressant avec un poignard, quatre écopent de peine allant de 6 mois à 3 ans ferme. L’intermédiaire qui a mis en relation les deux parties a lui été condamné à un 1 an de prison avec sursis.