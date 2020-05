Cap ou pas cap de voler la gendarmerie ?

Deux hommes ont été arrêtés, après avoir volé des scooters entreposés à la brigade de gendarmerie de Faa'a (Tahiti). Les suspects auraient fait un pari lors d'une beuverie. Ils seront jugés le 30 juin prochain.

AT, LGT •

C'est un défi lancé lors d'une beuverie, dans la nuit du 22 au 23 mai dernier. Deux hommes, âgés de 32 et 24 ans, auraient parié de pouvoir voler les scooters entreposés à la gendarmerie de Faa'a.



Après avoir entaillé le grillage, ils auraient dérobé trois scooters de 50 cm3, saisis par les gendarmes, et en auraient vendu un.

Ce n’est que le lundi 25 mai que les gendarmes se rendent compte du trou dans le grillage. Les suspects seront repérés grâce aux caméras de surveillance et à quelques témoignages. En garde-à-vue, ils reconnaissent les faits.

Le plus âgés d’entre eux a déjà cinq condamnations pour vols, notamment. Présentés en comparution immédiate ce jeudi 28 mai, ils ont demandé à être jugés plus tard.



L'affaire a été renvoyée au 30 juin prochain.