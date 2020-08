L'église Saint-Joseph fermée par précaution

L'église Saint-Joseph est fermée depuis le lundi 24 août. En cause, un cas de Covid-19 d'abord, puis 10 aujourd'hui. Les paroissiens en ont profité pour vaquer à d'autres occupations pas toujours religieuses.

Polynésie la 1ère (MLSF), Nicolas Suire et Heidi Yieng Kow •

L’église Saint-Joseph de Faa'a est fermée depuis lundi. Un cas de Covid-19 puis 10 ont persuadé le curé en charge et l’archevêque de Polynésie française d’annuler toute office religieux. Les personnels d’église n'iront pas servir ailleurs pour l’instant. "On va rester car c'est pour un temps. Peut-être cette semaine, on pourra réouvrir", confie le diacre Michel Thomas.Ce dimanche, quelques rares paroissiens ont découvert que leur église est fermée. Le jour du seigneur laisse alors place à d’autres projets. "On va aller à la plage", avoue Liliane Bruneau, parroissienne. D'autres choississent le vélo ou le shopping. Quoiqu'il en soit, la fermeture de l’église Saint-Joseph prive plus de 300 paroissiens de Messe jusqu’à nouvel ordre.