Les forains de Vaitupa ferment leurs portes

Polynésie la 1ère (MLSF), Pierre-Emmanuel Garot, Axelle Mésinèle •

Le Tiurai de Vaitupa a ouvert ses portes le 28 juin dernier. Mais, les forains de Vaitupa vont devoir fermer leurs portes plus tôt que prévu. Selon l'association des forains, deux agents de la Direction des Affaires Foncières (DAF) sont venus leur demander de fermer les stands pour cause de Covid-19. Une décision difficile pour les forains alors que les manèges de Vaitupa devaient fermer ce week-end. "On a des pertes sèches au niveau des snack, des restaurants, qui avaient prévu de passer un très bon week-end puisque c'était le week-end de fin de mois", explique Stéphane Philliponnot, président des forains de Faa'a.De son côté, Loyana Legall, la directrice de la DAF, affirme que l'association des forains de Vaitupa a effectivement obtenu toutes ses autorisations administratives pour ouvrir. La problématique ne se situe pas sur ce point mais bien sur l'épidémie de coronavirus. En effet, au vu de l'accroissement des cas de Covid-19 depuis le début du mois d'août, la DAF lui a demandé de fermer.