A Faa’a, le ramassage des ordures devient compliqué pour les éboueurs qui retrouvent tout en n’importe quoi jeté n’importe où.

BO/HL/CM •

Les éboueurs de Faa’a écœurés par l’irresponsabilité de certains habitants

La municipalité déplore l'incivisme de certains habitants de la commune qui déposent leurs déchets n’importe où, au mépris des règles d’hygiène et sans respecter le calendrier de ramassage. Ce phénomène se retrouve dans d’autres communes de l’île. Vendredi 3 avril, il s'agissait de nettoyer trois quartiers de Faa’a souillés par les détritus de toutes sortes : déchets verts, ordures ménagères et encombrants jetés à même le sol, sur les trottoirs. Cette attitude laxiste et dangereuse pour l’ensemble de la communauté constitue aussi une flagrant manque de respect vis à vis des employés municipaux.