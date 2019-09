Solidarité pour les sinistrés de Faa'a

Robert Maker, 1er adjoint au maire de Faa'a Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Le dernier bilan fait état de quatre maisons détruites et cinq familles sinistrées. Dès le lendemain de l'incendie qui a ravagé quatre maisons , lundi 16 septembre, à Faa'a, la population s’est mobilisée.. La commune a recensé plus d’une trentaine de colis : des vêtements, mais aussi des ustensiles de cuisine.Le maire de Faa'a, Oscar Temaru, est également en relation avec Jean-Christophe Bouissou, ministre du logement, pour tenter de fournir au plus vite un toit aux cinq familles sinistrées. ", affirme le 1er adjoint de la mairie de Faa'a, Robert Maker. Quand ? Ca, ça dépend du Pays, car ce sont des logements qui appartiennent au Pays."Les familles, qui vivaient là depuis 40 ans, auraient souhaité pouvoir reconstruire, maisLes familles sinistrées pourraient être relogées au lotissement social de Teroma et à Heiri. Mais elles disent ne pas pouvoir assumer le versement d'un loyer.En attendant,La Cuisine centrale a également fait des livraisons et les agents de la communes sont venus prêter main forte pour nettoyer les terrains.. La mairie de Faa'a précise qu'il y a des enfants, filles et garçons, âgés de 4, 10, 13, 14, 15, 16 et des plus âgés encore à charge : 18,19, 20 ans et 9 adultes.Les dons de vêtements et plus particulièrement les chaussures sont les bienvenus. Ils peuvent être déposés à la Brigade de la police municipale de Faa'a à toute heure ou au service de la solidarité aux heures d'ouverture (du lundi au jeudi 7h30-15h30 et le vendredi 7h30-14h30).