Incendie de la Cité de l'air: appel aux dons pour les victimes

Malgré l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, quatre habitations situées à la Cité de l’air ont été entièrement détruites par les flammes. Une vingtaine de personnes ont tout perdu dans cet incendie provoqué par le feu d'un tas de feuilles.



Le maire lance un appel aux dons pour ces personnes, qui ont un besoin urgent de tout, et surtout de vêtements et de chaussures. Les enfants, filles et garçons, sont âgés de 4, 10, 13, 14, 15 et 16 ans; les plus âgés ont 18, 19 et 20 ans. Il y aussi 9 adultes.



Les dons peuvent être déposés :



- A la Brigade de police municipale à toute heure

- Au service de la Solidarité au heures d’ouverture, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 14h30.



Pour plus de renseignements, prendre contact auprès d’Ariinui Tarahu, chef de la Brigade de Police municipale au 89 460 810 ou auprès de Heimata Avaemai, chef du service Solidarité au 89 460 620