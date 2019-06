Fête de l'autonomie, la fierté de défiler Fête de l'autonomie, la fierté de défiler

Le 6 septembre 1984 est promulgué le statut d'autonomie interne mais il est commémoré un 29 juin, date à laquelle Tahiti et ses îles dépendantes sont annexées par la France, en 1880. Pour certains, il marque l'appartenance à une nation dans une nation. Unique moment de gloire pour les milliers de personnes qui ont défilé, ce samedi 29 juin, sur l'avenue Pouvanaa a Oopa. Tous arboraient les couleurs de leur association de quartier, sportive ou culturelle.Les 3 000 spectateurs attendus au défilé du Hiva vaevae n'ont pas répondu présent. La météo capricieuse des dernier jours a sûrement découragé certains. Mais l'honneur est sauf grâce aux 147 associations qui ont défilé ce samedi. Un défilé qui pour certain n'est pas une célébration de la fête de l'autonomie mais simplement une occasion de représenter son archipel ou son île... "On n'est pas venue pour la politique, je suis venue pour nous montrer, nous les Australes", confie Amélia.Dans beaucoup d'autres communes aussi de Tahiti s'est tenu le Hiva vaevae… Les festivités ont démarré à 7h ce matin, à Paea. Le rendez-vous a été donné à la salle omnisport de Tiàpa pour les participants, des centaines de membres d'associations et bénévoles qui œuvrent pour la communauté. 1500 personnes au total ont pris la direction de la mairie, et le défilé a pris fin au stade Manu Ura.Même configuration à Moorea, où plusieurs associations ont répondu à l'appel du maire. A Afareaitu, Evans Haumani a inauguré la parade en rappelant combien il était important de soutenir ces forces vives dans leurs actions…