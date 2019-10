La Fraternité chrétienne : 40 ans au service d’autrui La Fraternité chrétienne : 40 ans au service d’autrui

Créée en 1979 par Geneviève Dano et Emmanuel Porlier avec le soutien de Mgr Coppenrath, la Fraternité chrétienne est une association à but non lucratif dont les bénévoles apportent soutien et réconfort aux enfants malades et handicapés. L'association dispose de quatre centres situés à Punaaui et à Papeete. Les membres de l'association, les pensionnaires et les parents ont célébré fièrement le 40e anniversaire de cette institution, reconnue d’intérêt général depuis 2015, en défilant dans les rues de Papeete.Pauline Moua, présidente de la fraternité chrétienne :