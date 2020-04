Grand concert de solidarité samedi après midi sur Polynésie.1

A l’initiative de Taimana Ellacott et de l’association To tiare, 18 artistes se produisent en concert privé samedi à 15h sur Polynésie.1 TV, radio et Internet.

L’association To tiare et Polynésie la première s’associent pour offrir un concert solidaire, ‘’Te aho paruru’’ samedi 25 avril sur les tous les supports de la chaine à partir de 15h00. Dix huit artistes ont accepté de jouer le jeu et se produiront tour à tour, dans le respect des règles de confinement. Parmi eux figurent notamment Andy Tupaia, Teiva LC, Guy Laurens, Vaiana Perez, Vaitiare Tuhoe, Silvio Cicero… En montant ainsi sur scène, ces artistes souhaitent encourager le public à faire un don en faveur des plus démunis. L’association To tiare a donc créé une cagnotte en ligne accessible sur la plateforme Anavai : https://anavai.org/project/te_aho_paruru Taimana Ellacott, co organisateur du concert :